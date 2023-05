Alluvione, "evacuazione immediata": scatta l'allerta rossa a Ravenna

17 maggio 2023 a

La situazione in Emilia Romagna è drammatica, con il maltempo che sta mettendo in ginocchio un’intera regione e purtroppo sta mietendo anche delle vittime. A Ravenna è arrivato l’ordine di evacuazione immediata di tutta l’area a ridosso del Ronco, del Montone e dei Fiumi Uniti. Il Comune ha allestito una serie di aree di accoglienza e ha invitato la popolazione a fare passaparola, in modo da non lasciare nessuno in balia del maltempo.

Allerta rossa che è prevista anche per domani, giovedì 18 maggio, sull’intera Romagna, sulla pianura bolognese e modenese e sulle colline montane dell’Emilia centrale e bolognese. Allerta arancione invece sulla pianura e sulla costa ferrarese. Anche se per domani non sono previste precipitazioni importanti sul territorio regionale, le piogge intense degli ultimi due giorni causano il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. In particolare si segnalano condizioni di grave criticità sui bacini romagnoli e affluenti di Reno, interessati da esondazioni e rotte.

Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della regione. Esiste ancora il rischio di sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, oltre all’aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Si prevedono valori di onda e marea sotto i livelli di attenzione, tuttavia si potrebbero generare localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.