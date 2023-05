Sciopero aerei rinviato dopo l'appello di Salvini: "Senso di unità del paese"

18 maggio 2023 a

Rinviato al 4 giugno lo sciopero nazionale di 4 ore dell'handling aeroportuale. La sospensione dell'attività lavorativa era stata inizialmente proclamata per domani 19 maggio da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta con pesanti ripercussioni sui passeggeri. Molti infatti i voli a rischio cancellazione così come a rischio ritardo. A tentare di far cambiare idea alle sigle sindacali ci ha pensato Matteo Salvini.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti chiesto ai sindacati di rinviare lo sciopero. E così è stato. "Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti per aver rinviato lo sciopero. È un bel senso di unità del paese". Cgil Cisl, Uil e Ugl "dopo la nostra richiesta, e vista situazione di emergenza, hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto previsto per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza".

Solo pochi minuti prima il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio aveva detto: "Grazie ma come il ministro dovrebbe sapere da questa mattina, stiamo lavorando in autonomia, per nostra scelta, senza bisogno del suo invito, al differimento dello sciopero". E ancora: "Noi conosciamo bene come si esercitano i diritti sindacali nel rispetto del Paese reale, noi abbiamo quella cultura. Piuttosto invitiamo noi il ministro a non ricordarsi dei lavoratori dei trasporti solo in queste occasioni".