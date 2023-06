Giulia Tramontano, la sorella: "Voleva abortire", come precipita tutto

03 giugno 2023 a

La crisi tra Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano risale a mesi fa, a gennaio stando a quanto dichiarato dalla sorella della 29enne. Il barman, ora in carcere per l'omicidio della compagna e del bambino che teneva in grembo, aveva detto alla compagna "di avere un'altra relazione sentimentale con un'altra ragazza e che, per via di questa situazione" Giulia "stava pensando di abortire". Secondo Chiara le "problematiche sentimentali" tra i due sono sorte "fin da quando hanno iniziato la convivenza (...) nel febbraio 2021".

Agli inquirenti la ragazza ha fatto sapere che "fin dall'inizio non ho mai avuto una grande stima di Alessandro". Complice la lontananza del 30enne dalla casa di Senago dove la coppia viveva. "C'erano problematiche sentimentali con il compagno, che spesso assente per lavoro" lasciava Giulia a casa da sola. E in poco tempo la situazione è precipitata: "Nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un'altra relazione sentimentale con un'altra ragazza".

Una confessione che ha portato Giulia, già superato il primo trimestre di gravidanza, a lasciare Senago e trascorre due settimane con la famiglia nella casa di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Qui i genitori le hanno dato tutto il loro supporto, ottenendo dalla figlia la promessa che "non avrebbe perdonato Alessandro, ma sarebbe tornata a Senago temporaneamente in attesa di trovare un'altra soluzione abitativa oppure tornare a casa dei genitori". Ma i mesi passano, con Giulia e Alessandro che vanno anche in vacanza insieme. Una scelta non piaciuta alla sorella. Tra le due i rapporti si raffreddano fino a maggio, quando tutto torna come prima. Poi la tragedia che distrugge l'intera famiglia.