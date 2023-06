Kata vista su un bus con una donna: svolta a Bologna? Segnalazione attendibile

13 giugno 2023 a

È una corsa contro il tempo quella degli investigatori, impegnati nella ricerca della piccola Kata. L'ultima segnalazione è arrivata da Bologna e si riferisce a sabato sera, il giorno della scomparsa. La bambina sarebbe stata vista su un autobus della città in compagnia di una donna che ha contattato la Polizia. Il presunto avvistamento è al vaglio dei carabinieri e della Procura di Firenze che conducono le indagini. Di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, bambina di origine peruviana di 5 anni, non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato, quando è scomparsa dall'ex hotel occupato, dove vive con la famiglia, in via Maragliano, nella zona nord di Firenze.

"Attenzione...": Kata, le parole pesanti della mamma di Denise Pipitone

Intanto il pm della Dda fiorentina Christine Von Borries ha effettuato un sopralluogo all'ex hotel Astor. Il magistrato ha ispezionato sia l'interno che gli spazi esterni dell'edificio occupato in cui vive la bambina con la sua famiglia e dove abitano anche altre decine di persone. Sulla scomparsa di Kata è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nelle simulazioni di ciò che potrebbe essere accaduto, c’è la possibilità che Kata sia uscita dal cancellino su via Boccherini, quello da cui passano gli occupanti e che oggi era presidiato da una donna dell'Est. Oppure, ma è più difficile per un bambino senza aiuto, potrebbe aver scavalcato un cancellino rugginoso che fa accedere al condominio accanto all'ex albergo. Eppure più il tempo passa, più cresce l'ansia. La mamma della bimba non ha sopportato il peso e ha tentato di ingerire candeggina, finendo per subire un malore.