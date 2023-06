Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023: lo speciale video di Libero

16 giugno 2023 a

A partire dalle 10 di oggi, venerdì 16 giugno, Libero dedica uno speciale video a Bergamo-Brescia 2023, le capitali italiane della Cultura. Fabio Rubini vi guiderà alla scoperta dell’evento grazie ai contributi inediti dei sindaci delle due città, Giorgio Gori e Laura Castelletti, del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e di testimonial d’eccezione quali Vittorio Feltri, Giordano Bruno Guerri e Pietro Senaldi.

Oltre alle testimonianze di due importanti contributor della nostra iniziativa: a2a - che di Bergamo-Brescia 2023 è anche main sponsor- con il suo amministratore delegato e direttore generale, Renato Mazzoncini e il Gruppo Ferrovie dello Stato, con il chief comunication officer, Luca Torchia. Lo speciale sarà anche il modo di scoprire un lato inedito di questa manifestazione, raccontato direttamente dai protagonisti. Il programma degli eventi, che si concluderà a fine anno, è ricchissimo ed è consultabile al sito www.bergamobrescia2023.it. Inoltre a partire dal 18 giugno sarà scaricabile anche il podcast dedicato all’evento.

L’idea di istituire la Capitale italiana della Cultura nasce nel 2014 sulla scorta del grande entusiasmo scatenatosi tra le nostre città chiamate a concorrere al titolo di Capitale europea della Cultura. Il ministero dei beni culturali pensò così a questo riconoscimento che ha valore annuale e che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale italiano e di farlo crescere attraverso una sorta di “competizione” tra le città. Un po’ come avveniva ai tempi del Rinascimento, quando i vari Signori si contendevano gli artisti migliori per abbellire le loro corti.

Quest’anno la scelta è caduta per la prima volta non su una singola città, bensì su una coppia di Comuni: Bergamo e Brescia. Da sempre rivali, le due realtà lombarde, nel 2020 si sono trovate accomunate dalla tragedia del Covid che proprio in queste terre ha colpito con inesorabile crudeltà. Covid a parte Bergamo e Brescia, sotto il profilo culturale e storico, non hanno nulla da invidiare ad altre città molto più conosciute. Ecco allora che scorrendo il programma è possibile imbattersi in storie e personaggi affascinanti. Da Gaetano Donizzetti al Tiepolo, al Romanino. Per questi ultimi due sono stati organizzati percorsi che attraverso le due province vi faranno riscoprire i loro capolavori. Giunti a questo punto non vi resta che gustarvi il nostro speciale, consultare il programma completo della manifestazione e poi mettervi in viaggio per raggiungere Bergamo e Brescia.