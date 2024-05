"Kate Middleton, ci vorranno anni per rivederla": la frase che diventa un caso a Londra

12 maggio 2024 a

Un post sui social sta facendo parecchio discutere nel Regno Unito. "Nonostante le numerose voci che sostengono che la principessa tornerà alle funzioni reali entro i prossimi mesi, fonti a lei vicine sostengono, invece, che il suo ritorno potrebbe richiedere molti anni. Gli amici intimi di Kate ammettono di aver perso ogni tipo di contatto con lei", queste le parole che all’improvviso sono spuntate in rete e che immediatamente sono diventate virali al punto da alimentare voci drammatiche e preoccupate sullo stato di salute della principessa.

E così a prendersi la briga di verificare la veridicità di queste affermazioni se l'è presa la rivista Snopes: "Snopes non ha trovato esempi di agenzie di stampa affidabili che riportassero le stesse affermazioni (del post Facebook, ndr.), che sembravano provenire da un utente Facebook e X, e nessun annuncio pertinente della famiglia reale, motivo per cui abbiamo valutato questa affermazione "Infondata".

Ma non finsice qui. Sempre Snopes ha contattato la Royal Family per avere conferme o smentite su quanto circolato in rete. Da Buckingham Palace un sonoro silenzio che ha innescato subito le voci di un peggioramento di Kate. Ma per il momento i sudditi possono affidarsi alla nota di Corte di qualche tempo fa: "La principessa tornerà ai doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dal suo team medico. È di buon umore ed è concentrata sulla piena guarigione".