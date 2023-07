Catania, incendio in aeroporto: "La pista", ipotesi sconvolgente

17 luglio 2023 a

Maxi incendio all'aeroporto di Catania, viaggiatori in fuga e scalo bloccato fino a mercoledì 19 luglio. Un fascicolo senza indagati, il cosiddetto modello 45, è stato aperto dalla Procura del capoluogo etneo: ipotizzati i reati di incendio doloso e incendio colposo. Secondo la procura guidata da Carmelo Zuccaro bisogna anche indagare perché a rischio vi è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione. Al momento non risultano danni alle persone ma solo tanta paura ed enormi disagi.

Il rogo al "Vincenzo Bellini" di Fontanarossa è divampato nella tarda serata di domenica, con la prima chiamata di soccorso arrivata alla sala operativa alle 23,29. I vigili del fuoco di Catania sono immediatamente intervenuti e hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme. Lo scalo, a lungo invaso dal fumo, è stato evacuato. Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c'era chi gridava e chi piangeva, spinto all'esterno da personale della sicurezza che urlava "fuori, fuori tutti". La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'incendio le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Nel frattempo, sette voli sono stati dirottati da Catania a Palermo, altri due verso Trapani. Dirottati su Palermo due aerei provenienti da Roma-Fiumicino, oltre che voli che erano in arrivo ieri sera da Milano Linate, Milano-Malpensa, Torino, Malta e Casablanca. Dirottati su Trapani-Birgi, invece, due voli provenienti da Budapest e Bergamo. "Solidarietà alla Sac e a tutti i colleghi di Catania - scrive Gesap, società che gestisce l'aeroporto 'Falcone-Borsellino' -. Palermo è a disposizione per dare una mano di aiuto". Analogo messaggio anche da parte di Airgest, società di gestione del 'Vincenzo Florio': "L'aeroporto di Trapani e Airgest, società di gestione dello scalo, seguono con attenzione le vicende che hanno colpito l'aeroporto di CATANIA e desiderano esprimere a Sac la propria vicinanza, auspicando che torni a essere, nel più breve tempo possibile, il pilastro della mobilità siciliana - si legge sui social -. Forza! Siamo con voi e siamo pronti a dare il nostro supporto".

"Nonostante gli attimi di paura mi consola sapere che non si registrano feriti. Si è scongiurato il peggio. A questo punto auspico che i collegamenti siano al più presto ristabiliti e che la Sac riesca a garantire, nonostante il fisiologico disagio, il dirottamento dei voli verso gli scali di Palermo e Comiso, al netto della proficua collaborazione delle medesime strutture", è il messaggio della senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.