Nola, violenta lite nel parcheggio di un centro commerciale: 28enne muore accoltellato

29 luglio 2023 a

a

a

Una lite nel parcheggio di un centro commerciale si è conclusa con un accoltellamento e con la morte di un ragazzo di 28 anni. È successo a Nola, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, il giovane sarebbe stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale "Vulcano Buono" dopo una discussione nata per futili motivi, forse una precedenza o un parcheggio, attorno alle 17.30.

Si ferma al semaforo e non riparte: la scoperta choc in strada

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, le condizioni del giovane sarebbero apparse gravi fin da subito. Per questo si è deciso di trasportarlo all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, ma lì per lui non c'è stato nulla da fare. La morte del ragazzo è stata dichiarata attorno alle 19. Intanto, sarebbe al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di una persona ritenuta responsabile. Anche se nel momento in cui gli agenti del commissariato di Nola sono arrivati sulla scena dell'omicidio alcuni aggressori si erano già dileguati. La dinamica dei fatti, in ogni caso, sarebbe ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti. Pare, tra l'altro, che al momento della lite fosse presente anche una guardia giurata.