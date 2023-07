Squalo terrorizza le spiagge italiane: dove è stato beccato

28 luglio 2023 a

Terrore puro in Sardegna dove uno squalo di circa 2 metri è stato avvistato nelle acque cristalline di Villasimius. L’esemplare, con ogni probabilità una verdesca, è stato filmato da alcuni bagnanti poco distante dalla riva di Costa Rei, frazione marittima di Muravera. Come riporta il Messaggero, le persone che stavano nuotando sono uscite subito fuori dall’acqua, pronti a riprendere il momento con il telefonino. Il video, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro del web, scatenando il popolo social e la paura collettiva.

In realtà, la presenza degli squali non solo è normale nel Mar Mediterraneo ma è anche un segnale di buona salute delle nostre acque. In generale, gli squali si spingono in prossimità della riva quando sono in cerca di cibo.

In questo caso poi si tratterebbe di uno squalo azzurro, o verdesca, una delle specie più prolifiche del Mar Mediterraneo e piuttosto innocue. Rispetto ad alcuni suoi simili come lo squalo bianco, lo squalo tigre o il mako, non è considerato pericoloso per gli esseri umani perché attacca solo se è spaventato. Inoltre, si tratta di una specie a rischio estinzione a causa delle sue pinne, utilizzate per alcune ricette orientali. Raramente dei bagnanti sono stati attaccati da una verdesca.