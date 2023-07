Meteo, la bomba di Giuliacci sull'Italia: "Purtroppo non posso escluderlo"

30 luglio 2023 a

C'è poco da star tranquilli. Il meteo cambia ancora volto e si prepara a rilasciare una nuova ondata di piogge sul nostro Paese. Dopo una breve. tregua, potrebbero tornare i violentissimi temporali sull'Italia con fenomeni estremi ormai ben noti dopo le tempeste della scorsa settimana. E a tracciare un quadro inquietante per questo ultimo scorcio di luglio e per i primi giorni di agosto è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega: "Purtroppo, non possiamo ancora escludere la possibilità di fenomeni severi sulle regioni a nord del fiume Po.

In particolare, facciamo riferimento alla Lombardia orientale e al Triveneto. Queste due aree geografiche dovrebbero essere coinvolte da fenomenologia anche piuttosto violenta ma fortunatamente passeggera, perché la fase critica è tra la notte di sabato 29 e il pomeriggio di domenica 30. Superato questo lasso temporale l'alta pressione dovrebbe comunque coinvolgere un po' anche le regioni suddette. Attenzione a un nuovo brusco cambiamento del tempo previsto per il fine settimana tra il 5 e il 6 Agosto". Parole chiare che annunciano dunque nuove precipitazioni soprattutto nelle regioni settentrionali. Al sud a quanto pare la situazione dovrebbe essere più tranquilla, ma il terrore di nuovi downburst non fa dormire sonni tranquilli. Bisognerà attendere qualche ora per capire cosa accadrà.