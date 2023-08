Verona, trans si lancia nuda dalla finestra del prete drogato: coca e sesso, una storia agghiacciante

04 agosto 2023 a

a

a

Si è messo di nuovo nei guai un prete del Basso Garda, che era già stato denunciato per vicende legate a droga, sesso e minacce. Una trans, dopo essersi spogliata ha cominciato a minacciare di buttarsi dalla finestra dell'abitazione del parroco di Desenzano. Dopo l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo un telo sotto la finestra la donna si è lanciata nuda per poi fuggire. Ma poco dopo è stata fermata e identificata. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera di Brescia le urla provenienti dall'abitazione del prete avevano attirato l'attenzione dei vicini che poi avevano chiamato i pompieri.

"Chi sono i transessuali": le parole di Papa Francesco scuotono il Vaticano

Il prete in questione era già stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che le forze dell'ordine avevano rinvenuto in casa sua alcuni grammi di cocaina. E prima ancora era stato protagonista di altri fatti legati a siti di incontri, sesso e minacce. Per esempio era stato denunciato da un barista di 31 anni della zona per presunti mancati pagamenti dopo delle prestazioni sessuali. Il ragazzo, di origini venezuelane, ha detto ai carabinieri di aver conosciuto il prelato tre anni fa tramite l'app "Grindr", usata dal religioso con un falso nome. E non finisce qui perché il prete lo avrebbe poi minacciato con messaggi audio e telefonate. Il venezuelano ha pure raccontato che il sacerdote avrebbe fumato anche del crack durante uno dei loro incontri.