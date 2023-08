Catanzaro, fa ubriacare 16enne: la madre lo scopre durante lo stupro, quasi linciato

05 agosto 2023 a

Avrebbe abusato di una ragazzina di sedici anni dopo averle fatto bere dell’alcol durante una festa di compleanno. Per questo, i carabinieri della stazione di Satriano, nel Catanzarese, hanno arrestato un commerciante di 56 anni di Vibo Valentia perché ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale su una giovane.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, durante la festa per il diciottesimo compleanno della cugina della vittima, la notte tra il 28 e il 29 giugno scorso a Satriano, un piccolo comune in provincia di Catanzaro, l'uomo, abusando delle condizioni di inferiorità della ragazza, determinata anche dal consumo di cocktail alcolici che lui stesso le avrebbe offerto, avrebbe costretto la sedicenne, con la violenza, a subire atti sessuali contro la sua volontà.

In particolare, dopo averla molestata per tutta la sera, avvicinandosi ovunque lei si trovasse, rivolgendole complimenti, toccandole la schiena, l’avrebbe condotta in una stanza più appartata e avrebbe cominciato a palpeggiarla anche sulle parti intime. La madre, non vedendo più la figlia avrebbe cominciato a cercarla trovandola con l'uomo. A quel punto la donna ha urlato, attirando l’attenzione degli altri invitati e sventando il tentativo di stupro. Attimi di enorme tensione, con una rissa e l'orco che ha rischiato il linciaggio. Ora il 56enne si trova ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. Le indagini hanno consentito di ricostruire, attraverso i racconti della sedicenne e la raccolta di accurate testimonianze, la dinamica degli eventi.