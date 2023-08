Como, "due euro in più per dividere il toast? Perché è giusto": la barista scatenata

07 agosto 2023 a

Non si capacita Cristina Biacchi titolare insieme al marito del bar Pace a Gera Lario in provincia di Como della recensione negativa che è comparsa su Tripadvisor al suo locale insieme alla denuncia: “Ci hanno fatto pagare 2 euro per dividere un toast a metà”. A lasciarla un turista che, deluso, ha pubblicato anche lo scontrino con la voce "Diviso a metà". “Non era un semplice toast, c'erano all'interno anche delle patate fritte. Per tagliarlo in due abbiamo impiegato del tempo. E il lavoro si paga", ha puntualizzato la signora Cristina a Repubblica che la ha intervistata. Ma quella che la fa più arrabbiare di tutto è però il fatto che il cliente, invece di scriverlo sui social, non glielo abbia detto in faccia.

Scontrino-choc a Como, quanto costa farsi tagliare in due il toast: si scatena il delirio | Guarda

"Nessuno ha protestato e per me la cosa è strana. Ora non ci vuol niente a nascondersi dietro a un computer e parlare male di un locale. È questo che credo", ha detto la titolare del bar ribadendo che "se l'avesse detto subito, questo supplemento non l'avrebbe pagato. E tutto questo non sarebbe successo". I proprietari del bar Pace, se il cliente insoddisfatto avesse protestato, gli avrebbero spiegato tranquillamente che c'è un motivo. "Ogni servizio in più va pagato", ha spiegato la donna. "Abbiamo dovuto usare due piattini al posto di uno e il tempo per lavarli è raddoppiato, e poi due tovagliette". "Ora aumenta tutto e anche il tempo ha il suo costo", ha aggiunto la signora Biacchi. "Non è per i due euro. Se chi ha consumato non le avesse volute pagare, non le avremmo pretese, ecco". "Si figuri abbiamo tanto lavoro e tanti clienti", ha chiuso il discorso Cristina.