Napoli-Cagliari, inferno sotto all'hotel: la città nel caos

L’atmosfera è incandescente, incendiaria. Ci siamo: si assegna lo scudetto. Questa sera in campo Napoli-Cagliari e Como-Inter, con occhi puntati su ogni istante di gioco. Se i partenopei vincono, lo scudetto è loro. Ai nerazzurri di Simone Inzaghi non resta che vincere e sperare. Certo, resta anche l'ipotesi-spareggio, che appare però una delle più improbabili: il Napoli dovrebbe perdere mentre l'Inter dovrebbe pareggiare a Como.

Tant'è, a Napoli città il match è già cominciato con un clima da battaglia. Nella notte, centinaia di tifosi azzurri hanno invaso in scooter le strade attorno allo stadio Maradona, diretti verso l’hotel che ospita la squadra del Cagliari. Botti, fuochi d'artificio, fumogeni e cori hanno trasformato la zona in un vero e proprio teatro del tifo, nel tentativo di disturbare il riposo dei rossoblù. Un assalto sonoro, figlio della passione e della tensione, che racconta quanto questa partita significhi per la città. Certo, non il massimo in termini di sportività.