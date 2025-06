Como, "ho 10 minuti di vita", ma arriva il motorino... Come va a finire

Una storia con lieto fine, quella accaduta a Como. Qui, nella trafficata statale Lariana, una 75enne rischiava di morire per un problema respiratorio a causa di una bombola di ossigeno ormai quasi esaurita. Ecco allora che a intervenire ci ha pensato Filippo. Il 16enne non ci ha pensato due volte e ha caricato la signora sul suo motorino per portarla dai soccorritori e salvarle la vita.

Il tutto è accaduto venerdì 6 giugno, intorno alle 14:00. La 75enne si trovava in auto con un'amica dopo aver pranzato fuori, ma non avendo tenuto conto del traffico la bombola stava esaurendo. "Mi restano dieci minuti, poi non ce la faccio più", ha raccontato l'amica. E anche i soccorsi, subito allertati, sono rimasti imbottigliati. Proprio in quel momento Filippo, che aveva compreso la gravità della situazione, ha fatto scendere il suo passeggero e ha aiutato la donna a salire sul motorino, percorrendo in pochi minuti il tratto di strada necessario per raggiungere i soccorritori.