Napoli, in 5 senza casco sullo scooter: sapete chi sono? Sconvolgente

07 agosto 2023 a

Sta diventando virale un video registrato a Napoli dove si vede una intera famiglia di cinque persone a bordo di uno scooter. Perdipiù senza casco. La scena è stata ripresa mentre la famiglia si recava in spiaggia sul litorale di Pozzuoli. E il filmato è arrivato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha voluto denunciare l'accaduto sulla sua pagina Facebook.

"Adulti che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano a diventare dei selvaggi", denuncia Borrelli. Che si chiede: "Ma dove sono le pattuglie, i controlli? A questa gente, che deve essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo e inoltre urgono dei controlli da parte dei servizi sociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare da adulti peggio dei loro stessi genitori". "Bisogna interrompere questo circuito", conclude.

Proprio di recente a Napoli erano stati ripresi due genitori con il figlio sempre su uno scooter e rigorosamente senza casco che viaggiavano in autostrada. Anche quel video era diventato virale e aveva fatto il giro dei social ma evidentemente l'indignazione dei cittadini non basta. Ora le autorità devono intervenire per fermare questa follia.