Treviso, incassava il reddito e andava in giro così: foto-scandalo

09 agosto 2023 a

Si potrebbero scrivere interi tomi sulle “imprese” di chi prende il reddito di cittadinanza truffando lo Stato. L’ultimo caso arriva dal Nord Italia ed è piuttosto “appassionante” perché intreccia varie malefatte. Stando a quanto riportato dal Gazzettino, una coppia che vive in una casa popolare a Treviso prendeva il reddito di cittadinanza ma viaggiava in Bmw.

L’aspetto più “curioso” che è l’auto è la stessa che nel marzo 2022 è stata coinvolta in un incidente a Preganziol, costato la vita a due donne. A scoprire la coppia, che aveva ottenuto l’assegnazione di una casa in emergenza abitativa con un canone inferiore ai 100 euro, è stata la guardia di finanza durante alcuni controlli. Il compagno della donna intestataria dell’affitto si chiama Ronnie Levacovic ed è il proprietario della Bmw non dichiarata al Comune di Treviso. Inoltre l’uomo ha da poco patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per l’incidente di Preganziol.

L’auto era stata acquistata a gennaio 2022 con un bonifico partito da un conto corrente intestato alla compagna di Levacovic. È così scattata anche la segnalazione per indebita percezione del reddito di cittadinanza, che adesso dovrà essere restituito. La donna è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.