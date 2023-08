Sardegna, traghetto contro peschereccio: il dramma, chi è stato inghiottito dal mare

11 agosto 2023 a

Al largo di Capo di Figari, in Sardegna, si sta ancora cercando un marinaio disperso in mare dopo lo scontro nella notte tra un traghetto e un peschereccio. L'SOS è partito alle da una passeggera della Motonave Sharden partita da Olbia e diretto a Livorno che ha chiamato la Guardia Costiera di Olbia. Erano le 23,15 e la donna dopo meno di un'ora di viaggio ha assistito alla collisione tra il suo traghetto e una barca da pesca che, racconta l'Adnkronos, nell'urto è affondata.

Un veliero che si trovava nei paraggi ha recuperato in mare il comandante del peschereccio e dopo aver acceso un fuoco di segnalazione è stata raggiunta dai una delle motovedette della Guardia Costiera inviate sul luogo del naufragio insieme a un rimorchiatore della Società Moby.

L'uomo salvato ha riferito che la propria imbarcazione in seguito all'urto con il traghetto era affondata e che il marinaio presente a bordo risultava disperso. Le ricerche in mare, in cui sono impegnati da ore tre mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore, una barca da pesca e un elicottero dell'Aeronautica Militare, proseguono alla ricerca del marinaio sparito tra le onde.