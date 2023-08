Chieti, 35enne corre nudo per strada: fermato col taser, finisce in disgrazia

14 agosto 2023 a

a

a

Una morte da chiarire quella di un 35enne a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. L’uomo, con problemi psichici e in stato di agitazione, correva nudo vicino alla ferrovia. E non si sa se si trovasse lì per compiere un gesto estremo. Di qui l'intervento dei carabinieri che per fermarlo, come riporta il Corriere della Sera, hanno utilizzato il taser, la pistola a impulsi elettrici.

Pare che l'utilizzo del taser in un primo momento non abbia sortito nessun effetto e che l’uomo, anzi, sia stato visto colpire a testate un’auto parcheggiata lì vicino. In un secondo momento, allora, il 35enne sarebbe stato immobilizzato e portato su un’ambulanza, dove i sanitari gli avrebbero somministrato un farmaco calmante. Stando a quanto appreso finora, l'uomo, che era seguito da una struttura sanitaria, sarebbe arrivato senza vita all’ospedale di Chieti.

Ora, a indagare sul caso è la Procura di Chieti. Disposta anche l’autopsia, che dovrà accertare le cause del decesso e se il 35enne avesse assunto sostanze o farmaci. Da chiarire pure l'effetto che il taser potrebbe avere avuto sull'uomo e sulla sua morte. Il sindaco Giorgio Di Clemente, scrive il Corsera, ha dichiarato di non avere informazioni sufficienti sul caso.