Avellino, il detenuto: "Meglio il carcere che mia moglie", torna in cella

Il carcere? Meglio che stare a casa con la moglie. È questo quello che ha detto, lasciando senza parole i carabinieri di turno, un detenuto della provincia di Avellino. “Due mesi di inferno con mia moglie, portatemi in carcere che è meglio”, la frase che il 36 enne di Montoro ha detto ai carabinieri della stazione locale chiedendo di essere riportato in cella.

Ai domiciliari, l’uomo è sotto inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti. Il detenuto ha temuto che la fuga e l'evasione da casa sua non fosse sufficiente per un ritorno nell'istituto penitenziario. Così una volta arrivato alla stazione dei carabinieri ha detto una frase così forte da lasciare gli stessi militari basiti. A quanto pare l'uomo avrebbe riferito ai carabinieri che se non fosse scattato subito il trasferimento in carcere ci sarebbero state gravi conseguenze con la moglie. A quanto pare i due non riuscivano a vivere insieme sotto lo stesso tetto. E così appena è stata formalizzata la denuncia per evasione, su ordine della Procura, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Avellino. E la storia del detenuto che preferisce il carcere alla moglie in poche ore ha fatto il giro del web.