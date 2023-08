Albania, gli scrocconi italiani e la frase al ristoratore: "Grazie per il servizio"

19 agosto 2023 a

Una figuraccia internazionale. I quattro italiani che non hanno pagato il conto in un ristorante di Berat in Albania sono diventati il simbolo e l'emblema degli scrocconi. In queste ore il gesto di questi nostri connazionali ha fatto parecchio discutere al punto che Giorgia Meloni, in visita negli scorsi giorni proprio in Albania dal premier Edi Rama, ha deciso di saldare il conto di tasca propria scusandosi a nome dell'Italia con il ristoratore. Ora, dopo le foto, spunta anche il video di questa furbata. Si vedono i 4 ragazzi mentre vanno giù per le scale del ristorante, aprono la porta e restano fermi qualche secondo.



Poi scatta la fuga e la corsa senza sosta verso l'uscita del ristorante. Una figuraccia che ha imbarazzato e non poco anche il premier. Il ristoratore ha fatto sapere che i suoi pezzi sono nella norma. Stiamo parlando di un conto di circa 20 euro a testa, nessuna cifra esorbitante. Ma i ragazzi hanno deciso di fuggire senza pagare nulla. Non finisce qui perché oltre al danno c'è anche la beffa: a quanto pare i turisti italiani prima di andare via, come ha raccontato il ristoratore, lo avrebbero anche ringraziato per il servizio impeccabile. Poi la corsa delle vergogna.



