3bmeteo, nubifragi e temperature a picco: quando l'Italia sarà investita

Le previsioni di 3bmeteo non danno speranze: già nel weekend arriva il maltempo. Di fatto dopo il caldo di questi giorni si scatenerà un'ondata di piogge sul nostro Paese con un drastico calo delle temperature."Tra sabato e domenica i temporali, forti e a carattere di nubifragio potranno interessare anche pianure e litorali. Contemporaneamente l'instabilità che in questi giorni ha interessato il Sud sparirà perché i massimi anticiclonici si sposteranno sulle regioni meridionali. Sotto la lente il Sabato e la domenica per le regioni settentrionali e poi lunedì e martedì per Nord, Centro e parte del Sud.

Inutile dire che a causa dei contrasti termici elevati saranno tutti fenomeni di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento. Qualche temporale forte potrebbe in effetti già verificarsi tra oggi e venerdì", fanno sapere gli esperti di 3bmeteo. Insomma il controesodo del rientro dalle vacanze potrebbe essere segnato dalla pioggia e da forti temporali.

Il primo calo termico ci sarà al nord già da domenica. Un abbassamento delle temperature che potrebbe arrivare a toccare i 15-20 gradi. Una vera e propria inversione di tendenza che potrebbe far calare il sipario su questa estate rovente e su questi giorni di afa che hanno accompagnato la fine di agosto.