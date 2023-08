3bMeteo, estate finita: temporali e nubifragi, cosa accadrà sull'Italia

26 agosto 2023 a

Comincia la ritirata del caldo. Ma al suo posto dovremo fare i conti con l'arrivo delle tempeste. Secondo quanto riportano gli esperti di 3bmeteo, la situazione meteo è in continua evoluzione e tra poche ore le temperature scenderanno di ben 12 gradi. "Nubi in aumento già in mattinata al Nordovest con piogge e temporali dal pomeriggio su Alpi occidentali e qualche pioggia in Liguria sul Genovese.

Con il passare delle ore temporali in intensificazione al Nordovest e in estensione al restante arco alpino, ad esclusione dei rilievi friulani. Temporali anche intensi e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento raggiungeranno tra il pomeriggio e la sera la pianura piemontese e quella lombarda centro-settentrionale e entro fine giornata quella occidentale veneta. Asciutto in Emilia Romagna e Friuli VG. Sulle regioni centro-meridionali e in Sardegna tempo ancora stabile, ben soleggiato e molto caldo. Temperature in calo nei massimi al Nordovest", fanno sapere da 3bmeteo.

Ma bisognerà fare attenzione anche alla giornata di domenica: "Ancora rovesci e temporali al Nordovest sin dalle prime ore della giornata seppur dopo una breve attenuazione notturna, anche forti e accompagnati da grandine, locali nubifragi e improvvisi rinforzi del vento, con fenomeni che si estenderanno rapidamente dalle zone alpine occidentali a quelle orientali, a Liguria e alle pianure di Piemonte, Lombardia, centro-ovest Emilia e alto Veneto".