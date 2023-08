Droga, Klaus Davi infiltrato nel bunker dello spaccio: video choc da Reggio Calabria

31 agosto 2023 a

Una "centralina" della coca a Reggio Calabria. Klaus davi pubblica su Youtube il video che testimonia come funziona il mercato della droga nel capoluogo calabrese. Nell'ambito di una inchiesta sulla criminalità organizzata rom il giornalista e massmediologo si è introdotto in questi giorni nel quartiere Rione Marconi di Reggio. Davi è riuscito a individuare l'appartamento-bunker in cui viene smistata la droga e con un escamotage è riuscito a introdurre le telecamere nel centro di spaccio, filmando la cessione di cocaina e hashish da parte degli spacciatori a diversi acquirenti arrivati sul posto.



