Brandizzo, la foto dell'operaio prima di morire: "Dio mi vuole dire qualcosa"

31 agosto 2023

Un messaggio da brividi quello scritto da uno dei cinque operai che questa notte hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese. Nell’ultima storia apparsa su Tik Tok prima della morte, Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, scriveva: "È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me". Nell’immagine si vede una fessura nell’acciaio con le sembianze di una croce. E in sottofondo “Power of love” dei Frankie Goes to Hollywood. Una coincidenza sconvolgente, una sorta di presentimento.

Torino, la tragedia sui binari nella notte: treno investe operai al lavoro, una strage

Le vittime di questo terribile episodio, tra i 22 e i 54 anni, erano tutte dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata nei lavori di manutenzione e armamento ferroviario da quasi 100 addetti. Assieme agli operai che hanno perso la vita erano presenti anche altri due colleghi, che però sarebbero solo stati sfiorati dal convoglio e quindi sono rimasti illesi. Sotto shock il macchinista del treno, che è stato visitato da un'ambulanza sul posto e che guidava con un secondo collega in cabina. Tra i familiari arrivati sul luogo dell’incidente, anche lo zio di Michael Zanera, che ha detto: “Era un ragazzo in gamba, volenteroso. Gli piaceva tanto il suo lavoro, a volte faceva anche il doppio turno”.