Salone del Libro, l'infernale girone di Torino per standisti in cerca d'autore

Il Salone del Libro di Torino è un po’ come il fisco: più paghi e più ti munge. È l'evento double face in cui se sei un autore blasonato, un personaggio noto, un componente della cricca che piace alla gente che piace, ti diverti un monte. Del resto, tra passerelle, aperitivi cool nelle zone Vip, flash dei fotografi e trasporto in Ncc non potrebbe essere altrimenti. Allo stesso tempo però, è pure l'evento che ogni anno trasforma il Lingotto in un labirinto culturale in cui gli editori si ritrovano a vivere un’esperienza tremendamente atema poiché simile alla trama di un romanzo. Però kafkiano.

Superata la frontiera, c’è da affrontare la vera prova: la coda. Coda per entrare. Coda per uscire. Coda per il bagno. Coda per un caffè lunga quanto l’incipit di Moby Dick. Coda per chiedere informazioni a un volontario in stato confusionale. Non si tratta più di partecipare a una fiera, ma di vivere un rito di passaggio, una sorta di noviziato editoriale in cui, per diventare “veri”, bisogna affrontare code da epopea omerica, spazi angusti e lettori armati di domande tipo: «Questo libro è fantasy, ma anche con un po’ di noir? E i draghi hanno sentimenti?».

Senza voler fare i conti in tasca a nessuno – ma facciamoli lo stesso – il costo di uno stand sfiora al metro quadro quello di un bilocale a Vercelli. Migliaia di euro che non solo aumentano di anno in anno, ma ricomprendono contemporaneamente sempre meno servizi. Il Salone si muove infatti sul modello Ryanair: vuoi una sedia in più per far sedere l’autore che hai pubblicato? Paghi. Vuoi una presa di corrente per ricaricare il cellulare dopo 11 ore al padiglione? Se ne hai una abbastanza vicina bene. Altrimenti? Paghi. Le mensole dello stand l’anno scorso erano comprese nel prezzo? Quest’anno no, si pagano. Dal prossimo c’è da augurarsi che non diventi a pagamento anche il cestino della spazzatura.

E i pass auto? Un enigma matematico. Se prendi 3 stand singoli hai diritto a 3 pass. Se prendi uno stand grande il triplo in sinergia con 3 editori il pass diventa 1. Gli altri due sfortunati? O parcheggiano su Marte, o entrano a piedi con un trolley e una scoliosi emergente. È solo questione di tempo prima che venga introdotto il supplemento “ossigeno base + 3 euro per quello arricchito”. Quest'anno poi è esplosa la “polemica Libraccio”. C’è la grande catena di librerie di volumi di seconda mano che totalizza da sola uno spazio da 350 metri quadri. E vende libri di tutti i marchi, anche di quelli che sono in fiera. Quindi tu espositore, dopo aver stuprato il tuo portafogli, vinto i Giochi Senza Frontiere, ottenuto il badge antiterrotismo e sostenuto una sessione di cardio solo per poterti sedere al tuo umilissimo stand, rischi pure di ritrovarti di fronte ad un’astronave grande come un campo da calcio, con led dappertutto, un esercito di commessi e milioni di libri di ogni genere in vendita alla metà del prezzo. Tra cui, per inciso, potrebbe essercene anche qualcuno edito da te.