Roma e Napoli, maxi blitz delle forze dell'ordine: "Modalità alto impatto"

Dalle prime luci dell'alba oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità "Alto Impatto" a Roma e Napoli. Nella Capitale l'attività, cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è concentrata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni per la ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia.

Nel capoluogo partenopeo sono all'opera la Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei Quartieri Spagnoli. Il blitz è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. L’attività vede la partecipazione di circa trecento operatori delle diverse forze dell’ordine e concorreranno i reparti specializzati delle varie forze di polizia coinvolte. Una risposta chiara da parte dello Stato dopo quanto accaduto a Caivano. Il premier, Giorgia Meloni, aveva già fatto una promessa durante la sua visita in Campania di qualche giorno fa: "Questo territorio sarà bonificato". E dalle parole si è subito passati ai fatti. Lo Stato torna ad appropriarsi di pezzi di territorio incontrollati per fin troppo tempo. E in questo quadro va anche inserito il decreto che sarà varato oggi in Consiglio dei Ministri proprio per contrastare la delinquenza giovanile.