Mario Giuliacci, la previsione: "Quando arrivano le piogge autunnali sull'Italia"

11 settembre 2023 a

a

a

Tornano le piogge. Il caldo di questo giorni presto sarà solo un ricordo e il colonnello Mario Giuliacci prova a tracciare una previsione che riguarda i prossimi giorni delineando un ritorno del maltempo. Su meteogiuliacci.it , le previsioni sono piuttosto chiare: "Oramai da una decina di giorni l'alta pressione africana interessa Paese. Fin qui nulla di anomalo, sennonché ha portato temperature davvero alte, in particolare in quota, unite a totale mancanza di pioggia.

Dopo un'estate molto piovosa non è preoccupante, ma ora dovrebbero arrivare le piogge autunnali". E adesso arriva anche la prima data per l'inversione a U del meteo: "Nord Italia è coinvolto Mercoledì 13 da un veloce fronte, con temporali e rovesci passeggeri, in un contesto comunque mite.

Quando arrivano le piogge vere: Giualiacci, previsioni da incubo

Poco o nulla altrove, la cupola africana ha comunque il sopravvento", spiega Giuliacci. Ma l'arrivo del maltempo non deve però destare preoccupazione nel lungo periodo come sottolinea lo stesso Giuliacci. Il passaggio della perturbazione sarà rapidissimo: "Nessun cambiamento radicale, ma una veloce perturbazione. Le tendenze meteo a lungo termine, di fatti, sono incerte. Alcune vedono l'arrivo di piogge vere dopo il 17-18 Settembre". Insomma la vera ondata di piogge dovrebbe arrivare dopo il giro di boa di questo mese. Staremo a vedere...