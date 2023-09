Meteo, ondata africana: martedì caldo record, dove volano le temperature

10 settembre 2023 a

Caldo torrido ancora per qualche giorno. Almeno fino a martedì 12 settembre, quando il sole splenderà su tutta l'Italia, con temperature fino a 8°-10° in più della media stagionale. Da martedì, però, le previsioni cambieranno. A confermarlo i meteorologi di 3B Meteo per cui "un fronte atlantico collegato a una saccatura in transito sull'Europa centrale riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando dei temporali, anche forti sulle regioni settentrionali".

Insomma, dopo martedì non mancheranno piogge e temporali. Tra le prime regioni a pagarne le conseguenze, il Piemonte e la Lombardia. Queste ultime vedranno alcuni temporali e grandinate già nel pomeriggio di martedì. Attesi temporali anche in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Probabili piogge poi anche sulla costa ligure, mentre in Emilia Romagna non ci dovrebbero essere fenomeni. Nel resto della Penisola nessuna precipitazione, ma solo un ulteriore aumento delle temperature. Previsti infatti 35° in Emilia Romagna e nel Centro Sud, e 36° in Puglia.

Quando arrivano le piogge vere: Giualiacci, previsioni da incubo

Una stima confermata anche da Mario Giuliacci. A suo dire lunedì e martedì le temperature resteranno molto elevate, ma mercoledì 13 settembre le regioni dell'Italia settentrionale subiranno un drastico calo delle temperature, accompagnato da piogge e grandine. Insomma, non resta che aspettare.