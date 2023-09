Chieti, esplosione nella "fabbrica maledetta": altri tre morti

13 settembre 2023 a

Una esplosione si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti), per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero 3 vittime. Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai. I tre operai deceduti lavoravano insieme. Si tratta di un uomo di Lanciano (Chieti), uno di Casalbordino (Chieti) ed un terzo di Palata in Provincia di Campobasso. Ci sono anche dei feriti. L’esplosione è stata avvertita dalla popolazione che risiede nell’area in cui insiste lo stabilimento ’Sabino Esplodentì a Casalbordino specializzato nello smaltimento e recupero polvere da sparo da bonifiche.

Fabbrica non nuova a tragedie sul lavoro. Già nel 2020 nella stessa azienda persero la vita tre operai. Mancavano pochi giorni al Natale del 2020 quando, poco dopo le 14.30, alla Sabino esplodenti, a Calarbordino, in provincia di Chieti, si verificò un incidente sul lavoro nel quale morirono tre operai. Paolo Pepe, 45 anni, di Pollutri, Nicola Colameo, 45, di Guilmi, e Carlo Spinelli, 54, di Casalbordino, sono gli operai morti in quella circostanza.

Anche in quel caso vi fu una esplosione che uccise sul colpo i tre operai. I soccorsi scattarono subito, ma purtroppo, per i tre operai non fu possibile fare nulla. I loro corpi furono recuperati soltanto i giorno successivo quando i vigili del fuoco dei comandi di Vasto e Chieti poterono accedere alla zona rossa causata dall’ esplosione. Sotto inchiesta, per quell’incidente, i vertici dell’azienda. Nel mese di novembre dello scorso anno sono state comunicate le conclusioni indagini e sono stati formalizzati i nomi di dieci indagati, coinvolti nell’indagine sull’ esplosione all’interno della fabbrica. La procura di Vasto contesta agli indagati la colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia, e la colpa specifica causata dalla presunta violazione di norme infortunistiche. La Sabino esplodenti si occupa di smaltimento di materiali esplosivi dal 1972.