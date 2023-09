Stupro di Palermo, schiaffi alla vittima dall'ex dopo la violenza: l'ultimo orrore

13 settembre 2023 a

L'agghiacciante vicenda dello stupro di gruppo di Palermo, uno dei casi più aberranti dell'estate, si aggiunge di un ultimo, orribile, capitolo. Si tratta della violenza avvenuta al Foro Italico la notte del 7 luglio, violenza per la quale sono state arrestate sette persone, tra cui un minorenne.

Bene, ora si apprende che la vittima, dopo aver subito la brutale violenza, sarebbe anche stata schiaffeggiata dal suo ex fidanzato in una strada di Borgo Vecchio. Il fattaccio sarebbe avvenuto la sera dell'8 agosto, ossia una decina di giorni dopo i primi tre arresti per lo stupro di gruppo e meno di una settimana prima della seconda ordinanza di custodia cautelare in seguito alla quale erano finiti in carcere altri 4 ragazzi.

La notizia è stata rilanciata da Palermo Today ed è dalle implicazioni pesanti: si può dedurre che il fidanzato della ragazza fosse consapevole dello stupro, o peggio ancora che ci fosse un accordo tra uno dei ragazzi e l'ex fidanzato. Le ipotesi sul tappeto restano molteplici, ma il gesto del ragazzo, se confermato, resta: indice di ulteriore degrado, di una ulteriore volontà di infierire sulla vittima.