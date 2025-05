Fregene, trovata morta Stefania Camboni: "Non è escluso nulla"

A Fregene trovato senza vita il corpo di una donna. Si tratta della 60enne Stefania Camboni, il cui cadavere è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione, una piccola villa in via Agropoli. A fare la macabra scoperta è stato il figlio che abita poco lontano da lei. Non avendo notizie della madre, si è recato nella sua casa per sincerarsi delle condizioni, trovandola però morta. È stato lui a lanciare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno dato il via alle indagini.

Dai primi elementi raccolti - comprese diverse tracce di sangue - si ipotizzerebbe l'omicidio che potrebbe essere avvenuto nella notte, ma la situazione resta al vaglio della procura. Secondo il medico legale, sarebbe stata colpita con numerose coltellate, almeno quindici, all'addome. Camboni viveva nella porzione di un villino. Nell'altra ala della casa invece, viveva il figlio insieme alla compagna. Motivo per cui lui e la compagna sono stati ascoltati a lungo dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia.

A poca distanza dall'abitazione in cui è stato trovato il corpo della donna, c'era la sua macchina fuori strada e con un finestrino aperto. A terra, a poca distanza, è stato trovato il portafogli della vittima. È quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative.