Brindisi, un altro linciaggio: "Quelle sono ladre!", massacro in pubblico

Due ladre di appartamenti, due donne, sono state aggredite da alcuni cittadini nel rione Sant'Elia di Brindisi, in piazza Raffaello. A immortalare la scena un video diffuso sul canale "Welcome to Favelas". Secondo alcuni testimoni le donne erano in compagnia di complici, che sono invece riusciti a fuggire. Non è andata così bene alle due donne di nazionalità croata, forse nomadi, che mentre tentavano di allontanarsi sono state bloccate, accerchiate e picchiate. Nel filmato si vedono alcuni residenti, specialmente una donna, prenderle a schiaffi e tirare loro i capelli fino all'arrivo di una Volante della Polizia. Sono stati gli agenti a salvarle dal linciaggio.

Le ladre sarebbero state scoperte a cercare di forzare una porta. Entrambe le donne sono state portate in Questura. Nella zona si sarebbero verificati nei giorni scorsi altre intrusioni e furti, circostanza che evidentemente ha suscitato l'attenzione dei residenti e l'esplosione di rabbia delle due donne colte sul fatto.

Un episodio che segue quanto accaduto a Roma, dove un cittadino indiano di 26 anni è stato aggredito da alcuni cittadini dopo che ha tentato di borseggiare una signora. Preso, l'uomo ha chiesto scusa per quanto fatto all'anziana e ha formalizzato la denuncia contro gli aggressori che lo hanno preso a calci e pugni. Il 36enne era stato aggredito al Quarticciolo, rione fra Prenestino e Torpignattara, da un gruppo di persone che poco prima lo avevano visto aggredire e rapinare una pensionata di 90 anni, trascinata sul marciapiede e derubata della borsa.