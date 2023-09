Fidenza, spacca il tavolo in pizzeria: come si presenta il giorno dopo

18 settembre 2023 a

Il titolare di una pizzeria di Fidenza, in provincia di Parma, si era sfogato sui social per un episodio spiacevole accaduto nel suo locale. Alla fine di una serata l’uomo ha scoperto che uno dei tavoli è stato danneggiato: nessuno dei clienti che lo aveva occupato aveva segnalato il danno e questo lo ha fatto indispettire ancora di più del fatto che il tavolo fosse stato rotto. Il giorno dopo ha però ricevuto una piacevole sorpresa.

Il responsabile del danno è infatti ritornato alla pizzeria e ha chiesto scusa per quanto accaduto, offrendosi di pagare per il tavolo. Il titolare è rimasto piacevolmente sorpreso dal gesto del giovane e ha deciso di condividere sui social il nuovo capitolo della sua storia, stavolta con un epilogo felice: “Sto pensando che ci sono anche ragazzi bravi - ha scritto - pochi minuti fa si è presentato in pizzeria il giovane che mi ha rotto il tavolo”.

“Con modi molto educati - ha spiegato il titolare - mi ha detto: ‘Questa notte sono stato io a romperle il tavolo fuori, mi scuso con lei ma non l'ho fatto apposta’. Aveva estratto il portafogli per pagarmelo. A questo punto mi sono congratulato con lui e non ho accettato i soldi, gli ho fatto pure i complimenti per la sua onestà, gli ho dato una pacca sulla spalla dicendogli ‘bravo’. Non tutti - ha concluso - avrebbero fatto questo gesto”.