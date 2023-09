Errico Porzio, l'influencer mangia la pizza e non vuole pagare: scoppia il caso

18 settembre 2023 a

Mangia la pizza da Porzio, uno dei pizzaioli-chef più famosi a Napoli e sul web, e pretende di non pagare il conto. La storia lo stesso Errico Porzio che si è trovato davanti una influencer che con qualche video e stories ha avanzato il diritto di non aprire il portafoglio dopo aver mangiato la pizza. Porzio, tramite la sua pagina Facebook, ha raccontato quello che è successo e ha pubblicato il messaggio della "pseudo influencer" (così l'ha definita), che si è lamentata del conto, che a suo dire non avrebbe dovuto pagare perché "per me è lavoro". Insomma è bastato qualche reel su facebook e su instagram per far scattare la richiesta della influencer.

"Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo", ha commentato l'imprenditore, che ha poi pubblicato il lungo messaggio della ragazza. Un messaggio pieno di lamentele contro la pizzeria: "Ciao, ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto - si legge nel messaggio della ragazza che al momento non si è palesata -. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro", dice.

"Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque recensisco positivamente l'azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto GRATUITAMENTE. Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però, insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca ma dal momento che questo non è avvenuto mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci, ci rivedremo". Parole che in poco tempo hanno fatto il giro del web con un fiume di polemiche.