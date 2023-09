Pavia, una morte terrificante: inciampa sulla lavastoviglie, muore dissanguato

21 settembre 2023 a

Una serie di numerose e spiacevoli casualità hanno comportato la morte di un pensionato di 63 anni in provincia di Pavia. L'uomo è inciampato in cucina nello sportello aperto della lavastoviglie. Ed è finito su un coltello affilato, posizionato nel cestello con la lama rivolta verso l'alto. Il colpo subito gli ha reciso l'arteria femorale, provocandogli, probabilmente in pochissimo tempo, una terribile morte per dissanguamento.

Il drammatico incidente domestico si è verificato lo scorso martedì, 19 settembre, in un appartamento di San Martino Siccomario alle porte di Pavia. Il pensionato viveva solo: padre separato da anni senza rapporti con la famiglia. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i vicini, preoccupati dalle urla giunte dall'abitazione. Quando sono giunti sul posto i soccorsi - verso le ore 21 -, ormai non c'era più nulla da fare. L'uomo era a terra, riverso in una pozza di sangue, accanto alla lavastoviglie e al coltello.

I carabinieri, giunti sul luogo della tragedia, hanno ricostruito la dinamica a partire dalla posizione in cui è stato ritrovato il cadavere. Dato che si è trattato di un incidente domestico, il magistrato di turno non ha disposto ulteriori accertamenti. La salma è stata restituita ai familiari per essere sottoposta alla dovuta sepoltura.