Venezia, schianto tra aerei in volo evitato all'ultimo: attimi di terrore

Un grave inconveniente si è verificato all’aeroporto di Venezia. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma due aerei appartenenti rispettivamente a Ryanair e Iberia hanno rischiato di scontrarsi in pista. L’aereo di Ryanair, un Boeing 737 con a bordo 174 passeggeri, stava per decollare, mentre quello di Iberia, un Airbus A321 che trasportava 203 persone, è stato costretto ad annullare l’atterraggio.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza ha classificato l’episodio come “inconveniente grave”: il rischio di collisione si è verificato a causa delle cuffie inserite male nella postazione della torre di controllo. In più c’era una nebbia abbastanza fissa che ha ridotto la visibilità e ha complicato la situazione, che non è finita male soltanto perché il pilota di Ryanair è riuscito ad avvisare tutte le parti coinvolte sulle frequenze di emergenza, scongiurando così il possibile impatto.

Non essendo a conoscenza del problema che si era verificato alla torre di controllo, il pilota di Ryanair ha aperto le comunicazioni di emergenza perché preoccupato dall’arrivo dell’Airbus Iberia a oltre 200 chilometri orari. Dopo aver risolto il problema delle cuffie, dalla torre di controllo è arrivato l’ordine all’aereo di Iberia di non atterrare e di riprendere quota. In questo modo il Boeing 737 di Ryanair è riuscito a decollar normalmente e a lasciare spazio per l’atterraggio di quello Iberia.