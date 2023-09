Spot Esselunga, Salvini: "Non capisco come si possa insultarlo"

27 settembre 2023 a

a

a

Continua a fare molto discutere l'ultimo spot pubblicitario realizzato da Esselunga. La grande catena di supermercati, con una geniale strategia di marketing, ha messo in luce il disagio che vivono alcuni figli di coppie separate. Si tratta solamente di una breve clip che mette al centro i bisogni dei bambini. "La campagna vuole mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio – sottolinea Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga –. Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare. Non c’è una spesa che non sia importante".

In difesa dello spot di Esselunga si è schierato anche il segretario della Lega Matteo Salvini. Con un lungo tweet su X, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato la bontà del messaggio della catena di supermercati: "Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi".

Subito aver messo in luce l'intento dello spot pubblicitario, Salvini si è scagliato contro chi vorrebbe invece una narrazione diversa della famiglia. "Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo - scrive il vicepremier -solo perché non narra il "modello" che vorrebbero loro?"