Terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo 4: "Forte odore di zolfo", cosa significa

03 ottobre 2023 a

a

a

Nuove ore di paura a Napoli e in Campania per le scosse di terremoto nei Campi Flegrei. L'ultima è stata registrata alle 4.15, di magnitudo 2.2 a un chilometro di profondità. La terra, dunque, ha continuato a tremare dopo l'evento sismico delle 22.08 di lunedì di intensità 4, nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi quartieri di Napoli.

Molte le persone, soprattutto nell'area flegrea, che hanno deciso di trascorrere la notte all'aperto in preda all'ansia e alla preoccupazione. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma sui social è possibile accedere a video di lampadari che oscillano nelle case e di calcinacci caduti in alcune strade.

"1,5 centimetri al mese". Campi Flegrei, cosa sta succedendo: rischi enormi

Pozzuoli si risveglia con le scuole chiuse per verifiche, e anche negli altri comuni dell'area flegrea e nei quartieri napoletani di Pianura, Fuorigrotta, Soccavo e Agnano, che fanno pure parte dei Campi Flegrei, l'allarme cresce. Non si registrano danni importanti anche se la scossa di magnitudo 4.0 è la seconda più importante per intensità degli ultimi decenni dopo quella di dieci giorni fa, con epicentro in via Pisciarelli, al confine tra Napoli e Pozzuoli, abbastanza superficiale, a 2,6 km di profondità.

"Campi Flegrei, 72 ore per salvarsi": il più terrificante degli scenari

La caduta di calcinacci che in qualche caso hanno danneggiato auto, i vetri rotti e il boato tengono in allarme i residenti in quelle zone, specie dopo la seconda scossa prima dell'alba. Sia ieri che oggi avvertito un forte odore di zolfo nell'aria, il segno che oltre a energia la terra sta "scaricando" gas. Gli istituti scolatici di Pozzuoli sono senza studenti per verifiche all'agibilità, così come verifiche sono state in corso tutta la notte e questa mattina sulla rete viaria e autostradale da parte di Anas e su quella ferroviaria e della metro da parte del gruppo Fs.

Il concerto della Fanfara dei carabinieri previsto questa mattina in piazza de Curtis a Pozzuoli è stato rinviato a data da destinarsi, mentre i tifosi sono in apprensione per la partita di Champions di questa sera con il Real Madrid al Maradona, struttura nel quartiere di Fuorigrotta appunto. In Regione Campania si susseguono tavoli tecnici, e domani in Commissione Ambiente sono previste audizioni informali sul fenomeno de bradisismo e sul rischio sismico nel Campi Flegrei dei sindaci di Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida, Bacoli e Giugliano oltre che di quello della citta' metropolitana di Napoli.