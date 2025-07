Stefano De Martino, il divieto assoluto: nella sua villa da 2 milioni...

Ha archiviato la stagione televisiva in modo trionfale. Si parla ovviamente di Stefano De Martino. Il 28 giugno 2025 è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi, e in quell’occasione il conduttore, emozionato e visibilmente soddisfatto, ha salutato il pubblico di Rai 1 con un caloroso arrivederci. Il tutto dopo un anno di risultati clamorosi in termini di share.

Dopo aver presenziato alla cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo anno, il conduttore partenopeo si è concesso un periodo di meritato relax. In compagnia degli amici più fidati, sta trascorrendo una parte d'estate tra qualche viaggio e fine settimana fuori porta, ma soprattutto nella sua lussuosa dimora affacciata sul mare di Posillipo. Una villa da sogno, con accesso privato al mare, dove si dedica anche a momenti speciali con il figlio Santiago e all’organizzazione di feste esclusive a bordo piscina. Il valore dell'immobile è stimato in due milioni di euro.

Feste, certo, che però, non sono aperte a tutti. L’accesso è riservato solo a persone selezionate all’interno della sua cerchia più ristretta, formata prevalentemente da esponenti della Napoli Bene. Lo scrive il settimanale Oggi, che rimarca come la partecipazione sia concessa soltanto su invito personale, come è ovvio che sia. Le serate si animano con ottima musica e cucina di qualità, e tra gli ospiti non mancano volti noti dello spettacolo, settore in cui Stefano è protagonista da anni.