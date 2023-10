Giorgia Meloni, i contestatori di Torino? Ridicoli nipoti dei sessantottini

Hoara Borselli 04 ottobre 2023 a

Cari ragazzi che ieri avete messo a ferro e fuoco le strade di Torino, io penso che voi abbiate tutti i diritti di protestare. Volete gli affitti meno cari, volete un reddito dello studente, volete sussidi, aiuti, prebende? Io non sto a discutere queste cose. Non so se siano richieste giuste (non credo) ma al momento non mi interessa. Quello che vorrei contestarvi è un altra cosa. Il metodo. Voi avete scelto la protesta dura, la manifestazione, la violenza. Ve lo dico persino con amicizia: è una stupidaggine.

Tanti anni fa Vittoria Ronchey moglie del celebre giornalista Alberto Ronchey - scrisse un libro di successo che si intitolava: Figlioli miei, marxisti immaginari. Si rivolgeva a quella generazione di ragazzi, troppo giovani per avere fatto il ‘68, che però credevano di essere ancora nel ’68. «Marxisti immaginari»: due paroline secche che trasformavano il fervore ribelle di quei ragazzi in una cosa da ridere. Siamo lì. A me viene un po’ da ridere guardando le vostre imprese.

Voi vi sentite degli eroi, ma siete dei burattini piccoli piccoli. Negli anni settanta le proteste erano così: cortei immensi, spesso la sera del sabato, moltov, violenze, assalti. Quei ragazzi che oggi hanno settant’anni fecero tremare il potere con la carica di violenza e di illegalità che portavano. Beh, oggi tutto è cambiato. È cambiata la società, sono cambiati i conflitti, i contrasti, i dissensi, le strategie.

Negli anni settanta esisteva la prospettiva del comunismo. Era su quella prospettiva, folle, che si misurava l’estremismo. Gli estremisti volevano la rivoluzione. E la rivoluzione è distruzione, sangue, sopraffazione. Inevitabile. Oggi la prospettiva è molto più modesta: impedire la Tav, oppure ridurre il consumo della benzina, o contenere il prezzo degli alimentari, avere un sussidio per l’affitto, due lire di argent de poche. Capite la differenza? Se cambia tutto ma non cambiano i metodi di lotta sapete cosa succede? Esattamente quello che diceva Carlo Marx (scusate se oggi lo cito continuamente...).

Diceva il vecchio saggio che la storia si presenta sempre due volte: la prima in forma di tragedia, la seconda in forma di farsa. Già proprio così: guardando le immagini dei folli scontri di Torino pensi proprio a quello: alla farsa. Amici miei, sessantottini immaginari, smettetela di credere di essere uguali ai vostri padri, o zii o nonni. Non lo siete. Vi siete accorti che in quelle piazze che una volta si riempivano con decine di migliaia di persone ora siete sì e no duecento? Vi siete accorti che le vostre urla e le vostre violenze non spaventano più nessuno, ma semplicemente fanno danni e feriti? Vi siete accorti che non c’è più un pezzo di società che vi segue, vi sostiene?

E allora cercate di capire: se è cambiata la società devono cambiare anche i metodi della lotta. Quali metodi nuovi si possono usare? Ce ne sono tanti. I giornali, le tivù, il web, i social che danno possibilità infinite di diventare influenti e di far girare le idee e di raccogliere consensi. E poi c’è un altro metodo. Un po’ vecchio ma sempre efficacissimo. Il voto. Ne avete mai sentito parlare? Può essere utilissimo. Serve a costruire opposizioni o addirittura a candidarsi a governare il paese. Vi sembra una cosa eccessiva? Voi dite che però per fare opposizione o per governare servono idee forti e genuine. Vero. Ce le avete delle idee? No? Beh, allora il problema è quello.