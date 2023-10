Torino, "Allah akbar": poi fuori il coltello, terrore vicino alla sinagoga

17 ottobre 2023 a

Panico ieri pomeriggio a Torino, dopo che un uomo armato di coltello è stato avvistato vicino alla sinagoga. Si trattava di un 41enne di origine tunisina, poi arrestato in via Galliari, nel quartiere San Salvario, dagli agenti delle volanti di polizia. L'uomo aveva scatenato il panico tra i passanti, urlando frasi in arabo tra cui Allah akbar. Alla fine, i poliziotti sono riusciti prima a disarmarlo e poi a bloccarlo con un taser. Pare che il tunisino, come riporta Torino Today, fosse esagitato, forse sotto effetto di alcol o altre sostanze.

Parte della scena è stata immortalata in un video poi pubblicato sui social. Alcuni passanti, terrorizzati per quel che stava succedendo, sono corsi a rifugiarsi nei negozi della zona. Il 30enne, poi, è stato portato in ospedale e dopo in questura. Intanto sulla vicenda sarebbero in corso degli accertamenti proprio da parte della questura torinese.

“Più che il rischio… è una certezza!”: terrorismo, la gelida risposta di Lucio Caracciolo

Questa mattina invece un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, si è conclusa con due arresti nei confronti di un egiziano e di un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Dopo l'attentato di Bruxelles di ieri sera, che ha causato la morte di due svedesi nel pieno centro della capitale, sale l'allerta in tutta Europa, soprattutto da parte dei servizi di intelligence.