Tony Colombo, arrestato il cantante neomelodico: le pesantissime accuse

17 ottobre 2023 a

Questa mattina, martedì 17 ottobre, a Napoli è scattato un blitz dei carabinieri del Ros contro il clan Di Lauro, che avrebbe recentemente virato verso una svolta imprenditoriale. Il clan, tra il 2017 e il 2021, avrebbe infatti investito in società di abbigliamento e creato brand, come quello chiamato "Corleone". In totale sono state eseguite 27 misure cautelari e sono stati sequestrati beni per 8 milioni di euro. Tra i reati contestati anche il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d'asta, e l'aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. Come riporta il Corriere della Sera, tra i soggetti coinvolti nell'operazione delle forze dell'ordine figurerebbe anche il noto cantante neomelodico palermitano Tony Colombo, che da 20 anni vive a Napoli, e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino.

Colombo e sua moglie Tina erano già sospettati da tempo di intrattenere legami con gli affari della camorra. Nel 2021 furono accusati di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso e riciclaggio, sempre aggravato dal metodo mafioso e colpiti da un sequestro di 80mila euro, un appartamento, due box auto e due autoveicoli.

La coppia nel marzo del 2019 è stata protagonista di un matrimonio-trash con tanto di corteo della sposa su una carrozza trainata da quattro cavalli bianchi per le strade di Secondigliano. Poi il fatidico "sì" al Municipio di Napoli, con migliaia di fan urlanti intervenuti per acclamare il loro idolo. Uno show che però non era autorizzato dal Comune e che costò una multa ai novelli sposi e il licenziamento nei confronti di cinque musicisti della Penitenziaria. Fu aperta anche un’inchiesta giudiziaria sull’episodio, successivamente archiviata dalla procura della Repubblica.

L'ultima stories di Colombo su Instagram risale a meno di 24 ore prima del suo arresto. Nel post pubblicizza la vendita dei biglietti del concerto programmato per il prossimo 26 dicembre al Palapartenope. Il cantante, sui social, vanta un seguito non indifferente: 741mila follower. E, tra i suoi fan più illustri, spicca anche il numero 1 della Nazionale di calcio Gigio Donnarumma.