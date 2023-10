Roma, accoltella un uomo alla gola: fermato un marocchino

18 ottobre 2023 a

Tentato omicidio questa notte davanti a un bar di via Michele di Lando, nei pressi di piazza Bologna, a Roma. Un uomo originario del Marocco, senza fissa dimora, di 29 anni, dopo aver avvicinato due ragazzi e dopo avere iniziato a infastidirli con domande sciocche, continuando a ripetere "Dov’è la stazione di Termini?" e sventolando in modo molesto una rosa davanti ai loro volti, si è avventato contro i due quando hanno provato ad allontanarlo. È stato un attimo e il 29enne marocchino ha impugnato un coltello ferendo alla gola uno dei due giovani, di 32 anni.

È stato l’amico che era con lui a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il marocchino, che indossava una tuta bianca, è stato fermato poco distante dai poliziotti delle volanti, che lo hanno trovato con gli abiti sporchi di sangue e il coltello in mano, anch'esso sporco di sangue.

Poco prima al 112, erano arrivate altre due segnalazioni: l’uomo aveva infastidito altri giovani prima sulla Tiburtina, all’altezza di Ponte Mammolo, e poi su un bus a piazzale delle Province. Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio. Al momento si esclude la matrice religiosa.