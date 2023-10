Roma e Milano, i pro-Palestina cantano "Bella Ciao" e insultano Israele

21 ottobre 2023 a

Da Roma a Milano: un migliaio di persone oggi sono scese in piazza per esprimere il loro sostegno al popolo palestinese nella guerra contro Israele. Nella Capitale, quello che all'inizio doveva essere un sit-in di 300 persone organizzato dagli studenti palestinesi è diventato poi un corteo vero e proprio, partito da piazza Vittorio e arrivato all’università La Sapienza, con un migliaio di partecipanti in totale. Molti di questi, come sottolinea il Tempo, erano universitari di sinistra. Ben visibili nel corteo bandiere con i colori della Palestina, sciarpe e kefiah, il copricapo simbolo della resistenza palestinese.

Il corteo, non autorizzato, è stato seguito con attenzione dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda i cori, si sono sentiti slogan del tipo: "Palestina è immortale, Israele è criminale", "Israele via via, Palestina terra mia" e "Free Free Palestine". Qualcuno poi ha intonato anche "Bella Ciao" e qualche coro antifascista.

Manifestazione simile a Milano: centinaia di persone si sono radunate in solidarietà con la Palestina in piazza duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. "Israele assassino, assassini di bambini", hanno urlato tutti in coro. Anche in questo caso tante le bandiere palestinesi presenti, oltre a cartelli con su scritto "Palestina libera". Il corteo, poi, è cresciuto, fino a raggiungere un migliaio di partecipanti, molti dei quali di origine araba. "Un genocidio si condanna o si condona, non c'è una mezza via", hanno sentenziato alla fine gli organizzatori della manifestazione.