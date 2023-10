Fiumicino, "sono armato": allarme al centro commerciale, chi semina il panico

21 ottobre 2023 a

Caos e paura al centro commerciale Parco Leonardo a Fiumicino: questo pomeriggio un uomo ha urlato di essere armato mettendo tutti in fuga. Pare fosse un pakistano, il quale avrebbe avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina. A quel punto avrebbe reagito dicendo di essere armato. Panico immediato dopo quelle parole: le persone sono corse a chiudersi nei negozi per trovare riparo. Dopo gli ultimi attentati in Francia e Belgio, aumenta la paura in situazioni potenzialmente a rischio come in questo caso.

Secondo quanto appreso dall’Agi, l'uomo sarebbe conosciuto in zona visto che sarebbe stato avvistato spesso nell’area del centro commerciale. Dopo l'allarme, sul posto è subito intervenuta la polizia. Diversa la versione di LaPresse, secondo cui l'uomo avrebbe dato fastidio ad alcuni clienti di un negozio e per questo sarebbe stato invitato ad allontanarsi. Il panico si sarebbe scatenato dopo che l’uomo si è allontanato ed è ritornato poco dopo con un pezzo di legno, verosimilmente un manico di scopa, in mano. Qualcuno a quel punto lo avrebbe scambiato per un’arma e in pochissimo tempo sarebbe dilagato il panico. Per fortuna, però, si è trattato solo di un falso allarme, rientrato in breve tempo.