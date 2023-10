Abdesalem Soued, il terrorista arrivato sul barcone? L'evasione: così è arrivato in Italia

23 ottobre 2023 a

a

a

Abdesalem Soued, il tunisino di 45 anni, che il 16 ottobre ha aperto il fuoco in centro a Bruxelles uccidendo due tifosi svedesi in Belgio per assistere alla partita della loro nazionale, era stato condannato in Tunisia «il 13 gennaio 2005 ad oltre 26 annidi carcere per tentativo di omicidio» ed «era evaso dal carcere con un gruppo di detenuti durante la notte del 15 al 16 gennaio 2011», approfittando dai disordini legati alla rivoluzione dei Gelsomini.

Lo riferisce la stampa belga. Lassoued aveva ricevuto l’obbligo di lasciare il territorio belga il 4 marzo 2021 e il 15 agosto 2022 c’era anche una richiesta di estradizione della Tunisia per questo uomo.

“Chi sono gli amici degli animali di Hamas”: Del Debbio, una verità pesantissima





Questa domanda è stata trasmessa il primo settembre 2022 alle autorità giudiziarie ma il magistrato che doveva esaminare la domanda non ha dato seguito alla richiesta. «Un errore monumentale, inaccettabile», questo, che ha spinto il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne a rassegnare le sue dimissioni venerdì scorso. Il dossier di Lassoued, ha spiegato nel corso della conferenza stampa il procuratore del Re, Tim De Wolf, «è stato preparato il 12 settembre 2022. Tuttavia nessuno sa quello che poi è avvenuto per il dossier in questione. Non c’è nessuna traccia di un trattamento del dossier successivamente».