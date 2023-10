Dritto e Rovescio, Del Debbio: “Chi sono gli amici degli animali di Hamas”

19 ottobre 2023 a

Paolo Del Debbio ha aperto la puntata di Dritto e Rovescio, su Rete 4, parlando di quanto accaduto a Bruxelles. “L’attentatore - ha sottolineato - era sbarcato a Lampedusa, aveva fatto tutti i suoi giri tranquillo, era stato espulso, poi è rientrato… Questo non ci lascia tranquilli, anche perché il Belgio è un territorio non molto sicuro per gli aspetti del terrorismo internazionale. Questi animali di Hamas hanno i loro amici nelle famose cellule dormienti. Quando succedono cose di questo tipo si svegliano come a Parigi e Bruxelles”.

Del Debbio ha poi mostrato la conversazione che ha avuto con alcuni membri importanti della comunità ebraica di Milano, a partire dal presidente Walker Meghnagi. “È stato un colpo durissimo per Israele - ha dichiarato - incominciare a vedere immagini di persone decapitate, corpi di bambini carbonizzati. Questa non è una guerra tra militari ma contro i civili. C’era una grande festa dei giovani e ho subito un lutto: mia nipote 23enne è tra le vittime, questa è una cosa che non passerà con gli anni”. “Per i ragazzi è uno choc terribile - ha aggiunto Alfonso Pedatzur Arbib, rabbino capo della comunità ebraica - molti alla fine del liceo vanno a studiare o abitare in Israele”.

“All’improvviso - ha proseguito - si trovano catapultati in una situazione angosciante. Il fatto che si uccida un ebreo in quanto tale è un problema di civiltà: noi abbiamo sempre creduto che essere ebrei significa riuscire a vedere il positivo anche nei momenti peggiori. Questo è il messaggio che educativamente bisogna trasmettere nelle scuole. Scoprire che ci sono collettivi studenteschi che supportano Hamas ha creato insicurezza”.