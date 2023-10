Mario Giuliacci, forti piogge e clamorosa sorpresa: meteo, cosa accadrà nel pomeriggio

27 ottobre 2023 a

Siamo alle porte del weekend, oggi venerdì 27 ottobre. E le previsioni meteo non sono delle migliori. L'ultima conferma arriva dal bollettino del colonnello Mario Giuliacci, che lascia poche speranze a chi sperava di "dribblare" la pioggia. Almeno per oggi. Già, perché a sorpresa il quadro potrebbe rapidamente cambiare.

Si legge infatti nel bollettino: "La perturbazione che ha raggiunto l'Italia ha intenzione di portare ancora maltempo diffuso e nella giornata di venerdì le sue piogge bagneranno molte regioni. Dove, quindi, ci sarà bisogno dell'ombrello? I modelli previsionali vedono la perturbazione muoversi velocemente, tanto che al Nordovest già da inizio giornata rapide schiarite riporteranno il sole, e nel resto del Paese le piogge renderanno utile l'ombrello soprattutto nella prima parte del giorno, quando bagneranno molte regioni", rimarca Giuliacci.

La pioggia colpirà soprattutto nel mattino e nel primo pomeriggio. Le zone più colpite le Venezie, Liguria, quasi tutto il centro, Campania, il sud della Puglia e la Calabria. Dunque acquazzoni e temporali locali di forte intensità, in particolare su Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. E ancora, per la giornata di oggi, forte vento su tutti i mari. Eppure, già nel corso della seconda parte del giorno, le piogge andranno a calare. In tutto ciò, conclude Giuliacci, non si registreranno cali termici degni di nota.