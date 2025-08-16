Meteo Giuliacci, caldo e afa addio: ecco dove si scatena il maltempo

Il caldo intenso degli ultimi giorni lascerà presto spazio a un clima più fresco, accompagnato da temporali e dal rischio di fenomeni meteo estremi. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, già durante il weekend del 16-17 agosto correnti relativamente più fresche cominceranno a infiltrarsi sulla Penisola, facendo così diminuire leggermente il caldo, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole.
Il vero ribaltone, però, si avrà soltanto all'inizio della prossima settimana, grazie a un ulteriore calo termico che spingerà le temperature su valori normali per il periodo. In particolare, quasi ovunque tra lunedì 18 e mercoledì 20 agosto le massime saranno comprese fra 28 e 33 gradi, con poca afa. Mentre nella seconda parte della settimana si andrà ancora più giù.
Se tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto potrebbe esserci un temporaneo ritorno del caldo intenso, con picchi anche oltre 34 gradi al Sud e sulle Isole, poi è previsto un altro generalizzato calo termico nel fine settimana del 23-24 agosto. A quel punto le temperature potrebbero scendere al di sotto della norma in gran parte d'Italia alla fine della prossima settimana. I temporali, invece, sono attesi soprattutto tra il 20 e il 22 agosto su gran parte del Centro-Nord. In alcuni casi non sono esclusi grandine e nubifragi.