Meteo Giuliacci, caldo e afa addio: ecco dove si scatena il maltempo

Il caldo intenso degli ultimi giorni lascerà presto spazio a un clima più fresco, accompagnato da temporali e dal rischio di fenomeni meteo estremi. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, già durante il weekend del 16-17 agosto correnti relativamente più fresche cominceranno a infiltrarsi sulla Penisola, facendo così diminuire leggermente il caldo, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole.

Il vero ribaltone, però, si avrà soltanto all'inizio della prossima settimana, grazie a un ulteriore calo termico che spingerà le temperature su valori normali per il periodo. In particolare, quasi ovunque tra lunedì 18 e mercoledì 20 agosto le massime saranno comprese fra 28 e 33 gradi, con poca afa. Mentre nella seconda parte della settimana si andrà ancora più giù.